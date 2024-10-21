Эксперт оценила интерес россиянок к бракам с китайцами

Эксперт по отношениям, сваха Анна Осипова в разговоре с Рамблером оценила интерес российских незамужних женщин к бракам с мужчинами из Китая.

Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа призвал соотечественников искать жен в России. Он подчеркнул, что современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. По данным переписи населения 2020 года, в Китае было на 34,9 миллиона мужчин больше, чем женщин. Чтобы решить проблему миллионов «лишних мужчин» в Китае, профессор предложил поощрять браки с иностранками из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана. По его словам, решение этой проблемы «может потребовать привлечения значительного числа молодых женщин из-за рубежа».

В настоящее время россиянки проявляют большой интерес к бракам с иностранцами, отметила Осипова.

И это касается не только китайцев, но и мужчин их других стран. Данная ситуация связана с тем, что у нас в стране, согласно статистике, мужчин на 10 млн меньше, чем женщин. Так что нашим женщинам просто больше не где и не с кем знакомиться. К примеру, в брачных агентствах одному сорокалетнему мужчине сейчас может поступить сразу тридцать женских предложений. Так что для наших соотечественниц актуальны браки и с китайцами, и с мужчинами из других стран. Перед некоторыми из них просто стоит выбор – либо выйти за муж за иностранца, либо быть одной. Анна Осипова Эксперт по отношениям, сваха

Говоря о мужчинах из Китая, эксперт отметила, что у них «фундаментальное отношение к браку и к своей супруге».

«Можно сказать, что китайцы – хорошие мужья. При этом при выборе спутницы они не упираются во внешность женщины, что отличает их от многих российских мужчин, которым зачастую нужно, чтобы их супруга была и красивой, и молодой – просто «фееричной нимфой». У китайцев же здесь все гораздо прозаичнее - им просто нужна женщина, которая хочет создать семью и родить детей. Так что российские женщины активно рассматривают браки с мужчинами из Китая», - сказала она.

Вместе с тем Осипова подчеркнула, что многие китайские мужчины при выборе жены отдают предпочтение нерожавшим женщинам.

«Чтобы жениться, мужчина в Китае должен заработать и деньги на квартиру, и средства для того, чтобы обеспечить всем необходимым жену, а в перспективе – детей. И поскольку в стране перенаселение, то в приоритете у них – женщины без детей. Они хотят рожать своих», - отметила эксперт.

Осипова также рассказала о том, чем руководствуются россиянки при выборе иностранца себе в партнеры.

«У них нет четких требований. У них есть пожелания, связанные с тем, чтобы бы человек хотел создать семью и смог ее обеспечить, чтобы он готов был взять на себя ответственность. Но все это общие вещи, которые нельзя назвать жесткими параметрами», - сказала она.

Сваха вместе с тем ответила на вопрос о распространенности каких-либо стереотипов о китайских мужчинах среди россиянок.

«Мы еще только начинаем входить в данную сферу, поэтому каких-то определенных стереотипов еще не сформировались. Пока есть только понимание, что это хорошие, спокойные и ответственные мужчины, которые фундаментально относятся к вопросам брака и рождения детей», - заявила она.

Познакомиться с потенциальным супругом из Китая россиянки могут в отечественных брачных агентствах, добавила Осипова.

«Сейчас китайцы обращаются в российские брачные агентства целыми делегациями. При этом зачастую пары сначала общаются оналайн – смотрят друг на друга по видеосвязи, переписываются, а затем решают, где они могут встретиться. Чаще всего такие встречи происходят в Китае, и здесь китайцы берут на себя всю ответственность по поводу организации встречи, берут на себя финансовые вопросы, например, покупают женщине авиабилеты», - рассказала сваха.

Ранее идею брака между китайцами и россиянками оценил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов.