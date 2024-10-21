Милонов оценил идею брака между китайцами и россиянками

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов усомнился, что Китай справится с демографическим кризисом за счет российских невест: депутат заявил, что россиянки очень требовательны и для них важно говорить на одном языке с любимым человеком. Об этом он рассказал «Газете.ру».

Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа заявил, что решением демографических проблем и гендерного дисбаланса Китая мог бы стать поиск китайцами жен-иностранок. По его мнению, искать невест китайцы могут в России, Камбожде, Вьетнаме и Пакистане.

Отмечалось, что многим китайским мужчинам эта идея понравилась. По их мнению, у невест-иностранок «более низкие ожидания».

«Возможно, у этого человека есть какое-то стереотипное, хотя не знаю, насколько, представление о русских девушках. Российская девушка имеет гораздо больше требований к мужчине, чем то, о чем он говорит», - так эти обсуждения прокомментировал Милонов.

По его мнению, выйти замуж за иностранца хотят немногие россиянки. Депутат подчеркнул, что для российских женщин очень важно говорить с любимым человеком на одном языке и «думать одинаковым образом».

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