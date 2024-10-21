Ученый предложил китайцам искать жен в России из-за проблемы демографии

На фоне серьезных демографических проблем, с которыми сталкивается сегодня КНР, китайские мужчины могут искать жен в других странах, в том числе в России. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа.

Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. По данным переписи населения 2020 года, в Китае было на 34,9 миллиона мужчин больше, чем женщин.

Чтобы решить проблему миллионов «лишних мужчин» в Китае, профессор Дин Чанфа предложил поощрять браки с иностранками из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана. По его словам, решение этой проблемы «может потребовать привлечения значительного числа молодых женщин из-за рубежа».

Это заявление вызвало дискуссию среди китайских интернет-пользователей, мнения которых разделились. Многие женщины раскритиковали это предложение, указав, что «импорт» иностранных невест сродни «торговле людьми». Однако многие пользователи-мужчины поддержали это предложение. Они отметили, что к иностранным невестам предъявляются низкие требования, поскольку они не требуют домов, машин и высоких выкупов за невесту и «считаются трудолюбивыми и добродетельными», передает South China Morning Post.

Востоковед Юрий Тавровский рассказал, чем вызвано сокращение населения в Китае. По словам эксперта, в развитии Китая за последние 10–15 лет происходят перемены от количества к качеству. В экономике китайцы перестают гнаться за большими цифрами валового продукта, а в общественной жизни перенос делается на качество. Жителей Китая стали больше волновать качество жизни и уровень дохода.