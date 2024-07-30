Психолог объяснила решение Дурова стать донором спермы

Миллиардер и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил стать донором спермы, поскольку боится смерти и через детей пытается обезопасить себя, пояснила «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова.

«Здесь есть определенные ошибки восприятия и установки, которые подсказывают ему, что в таком случае он хороший человек», – сказала она.



Как добавила эксперт, поступок Дурова также демонстрирует, что он не готов к ответственному родительству. Испытывая страх и опасаясь, что он не сможет позаботиться о детях, предприниматель выбрал для себя донорство.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, 15 лет назад он стал донором спермы. За это время у него набралось более 100 биологических детей в 12 странах мира. При этом Дуров добавил, что его сперма еще осталась как минимум в одной из клиник.

Как рассказал Дуров, все началось с просьбы друга, который не мог завести своих детей.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы они могли завести ребенка», — написал он.



Как добавил предприниматель, он планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы все его биологические дети могли легче найти друг друга. Он также подчеркнул, что дефицит здоровой спермы становится все серьезней во всем мире, а он сам гордится тем, что внес вклад в борьбу с этой проблемой.

«Я также хочу помочь дестигматизировать само понятие донорства спермы и мотивировать больше здоровых мужчин делать это, чтобы семьи, которые борются за детей, могли наслаждаться большим количеством вариантов», — добавил он.



Заявлениями о сотне детей создатель Telegram Павел Дуров может скрывать свою ориентацию (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), предположил в беседе с NEWS.ru психиатр и нарколог Василий Шуров. Специалист отметил, что предприниматель тщательно скрывает свою личную жизнь, но неожиданно делает подобные заявления.

Человек скрывает личную жизнь, но вдруг появляется девушка с тремя его детьми, сейчас он рассказывает о сотне биологических детей. Это может быть и тщеславие, и пиар, желание о себе заявить. Возможно, это попытка скрыть ориентацию, это вообще не исключено, — высказался Шуров.



По мнению психиатра, в этом есть элемент тщеславия. Шуров подчеркнул, что подобные заявления выглядят странно. В связи с этим, считает специалист, вариантов может быть много. Он уточнил, что Дуров однозначно любит быть в центре внимания.

Вариантов много, потому что действие очень непонятное. Он однозначно любит быть в центре внимания. При этом оберегал тщательно личную жизнь. Нелогичные поступки, пока что будем наблюдать. Сейчас я считаю, что это пиар-повод. Дальше уже станет видно, для чего, — заключил нарколог.



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Предполагаемая мать троих детей российского предпринимателя и миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что у них все было по-настоящему. Они жили полноценной семьей, хоть и не были официально женаты.

«Летом 2012 года я познакомилась с Павлом Дуровым, с начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей. <…> Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой», — написала Болгар на своей странице в одной из соцсетей.



Женщина сказала, что не афишировала эту информацию, так как не хотела повышенного внимания к себе и детям. Сейчас же дети стали задавать вопросы о том, почему о них нет информации в интернете в отличие от других двоих детей их отца, поэтому Болгар и рассказала общественности о своей связи с Дуровым.

Ирина Болгар проживает в Санкт-Петербурге вместе с детьми Даниэлем, Леей и Давидом. Ей 43 года, на ее имя зарегистрированы четыре автомобиля Mercedes-Benz.

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Создатель Telegram Павел Дуров, как и любой человек, «всё равно помрёт». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, предпринимателю следует жениться и создать многодетную семью. Так Дурову будет кому оставить заработанные за деньги.

«Зачем ему столько денег? Пластические операции делать? Всё равно ж помрет... а деньги кому достанутся? Ему уже будет без разницы», — указал парламентарий.



Милонов также добавил, что не знает ни одного нормального мужчину, который гордился бы донорством спермы.

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Блогер Мария Погребняк осудила стремление российского бизнесмена Павла Дурова раскрыть ДНК-код своих биологических детей. В своем Telegram-канале звезда отметила, что для некоторых из них это может стать шокирующей новостью. Погребняк также высказала мнение, что Дуров, судя по всему, решил обогнать самого плодовитого отца в истории — султана Марокко, у которого насчитывалось более 1000 детей.

Блогер предположила, что кому-то из детей правда о своем происхождении действительно может «облегчить поиски родственных душ». По ее словам, родители, которые использовали биологический материал основателя Telegram, вряд ли рассчитывали, что в будущем их дети узнают правду: «Папа ему не папа».

Ведь для кого-то станет шокирующим откровением, если они считали своих родителей кровными, — написала Погребняк.



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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление создателя Telegram Павла Дурова о наличии у него сотни биологических детей. Маск назвал Дурова «новичком».

«Уровень новичка – Чингисхан», – написал Маск в социальной сети.



Сам Маск неоднократно заявлял, что человечеству угрожает крах из-за слишком низкой рождаемости. Сам он является отцом 12 детей от разных женщин. Известно, что у него пятеро детей от первой жены Джастин Уилсон, трое – от канадской певицы Граймс и трое – от топ-менеджера его компании Шивон Зилис. О рождении 12-го ребенка стало известно летом 2024 года, при этом ни пол, ни имя малыша не раскрываются.

Объявление о продаже за один миллион рублей генетического материала основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которое появилось на платформе Avito, заблокировано за нарушение правил интернет-сервиса. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.

При этом, как утверждает юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский, на Дурова могут подать иск те женщины, которые начнут сравнивать генетические материалы своего ребенка с референсами потенциального отца-миллиардера. Если они обнаружат в них совпадения, тогда создатель мессенджера Telegram столкнется с судебными разбирательствами.

"Ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем", – уточнил эксперт.



Кроме того, в разговоре с РИА Новости Хаминский указал на то, что первый случай донорства спермы Дурова не был анонимным, так как один из друзей миллиардера попросил его сдать материал в клинике из-за того, что они с женой не могли зачать ребенка. Таким образом, биологический отец, то есть создатель Telegram, может быть признан юридическим родителем. Однако для этого, по его словам, понадобится полная оценка документов по оформлению процедуры передачи генетического материала.

"В большинстве стран мира применяются довольно универсальные правовые нормы, относящиеся к вопросам наследования, но есть и исключения. Например, там, где государственной религией является ислам, наследственные споры могут разрешаться по законам шариата", – объяснил Хаминский.



По словам юриста, если Дуров не хочет до конца жизни отстаивать свое состояние в суде, тогда ему нужно соблюдать основной принцип донорства спермы – анонимности.