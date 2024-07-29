Дуров оказался отцом более 100 детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам Дурова, 15 лет назад он стал донором спермы. За это время у него набралось более 100 биологических детей в 12 странах мира. При этом Дуров добавил, что его сперма еще осталась как минимум в одной из клиник.

Как рассказал Дуров, все началось с просьбы друга, который не мог завести своих детей.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы они могли завести ребенка», — написал он.



Как добавил предприниматель, он планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы все его биологические дети могли легче найти друг друга. Он также подчеркнул, что дефицит здоровой спермы становится все серьезней во всем мире, а он сам гордится тем, что внес вклад в борьбу с этой проблемой.

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«Я также хочу помочь дестигматизировать само понятие донорства спермы и мотивировать больше здоровых мужчин делать это, чтобы семьи, которые борются за детей, могли наслаждаться большим количеством вариантов», — добавил он.



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