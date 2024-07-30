Предполагаемая мать троих детей Дурова заявила о «настоящем» сексе с ним

Предполагаемая мать троих детей российского предпринимателя и миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что у них все было по-настоящему. Они жили полноценной семьей, хоть и не были официально женаты.

«Летом 2012 года я познакомилась с Павлом Дуровым, с начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей. <…> Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой», — написала Болгар на своей странице в одной из соцсетей.



Женщина сказала, что не афишировала эту информацию, так как не хотела повышенного внимания к себе и детям. Сейчас же дети стали задавать вопросы о том, почему о них нет информации в интернете в отличие от других двоих детей их отца, поэтому Болгар и рассказала общественности о своей связи с Дуровым.

Ирина Болгар проживает в Санкт-Петербурге вместе с детьми Даниэлем, Леей и Давидом. Ей 43 года, на ее имя зарегистрированы четыре автомобиля Mercedes-Benz.

Ранее российский предприниматель Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей. Благодаря благотворительной деятельности (сдача спермы в клинике) Дуров помог сотне пар в 12 странах завести ребенка. В ответ на эти заявления американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети: «„‚Уровень новичка‘ — Чингисхан“. Он в шутку приписал цитату основателю Монгольской империи Чингисхану, у которого, по легенде, было свыше 600 детей.