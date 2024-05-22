Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России запрета на ношение никаба – традиционной мусульманской женской одежды, полностью закрывающей тело женщины включая лицо, за исключением глаз и кистей рук.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ), советник президента Валерий Фадеев, размышляя об усиливающих риски экстремизма факторах, предложил запретить никабы в стране. Как сообщает «Парламентская газета», глава СПЧ пообещал обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами.

Эксперт назвал предложение о запрете никабов в России «совершенно естественным».

Давным-давно нужно было это сделать. Никаб, например, уже запрещен в Таджикистане, в Узбекистане, его запрет обсуждают в Киргизии и Туркменистане. Мы же его не запрещали, потому что раньше не было соответствующей проблемы – никому и в голову не могло прийти, что в российских городах будут появляться женщины в никабах. Никаб — это такое одеяние, которое полностью скрывает женщину, видно только ее глаза. Его ношение запрещают, прежде всего, по причинам безопасности, ведь подобное одеяние может использоваться террористами. Кроме того, непонятно, как проверять паспорт у человека в никабе. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Проблема с ношением никабов проявилась на фоне появления все большого числа радикальных группировок, добавил эксперт.

«Поэтому глава СПЧ и выступил с предложением обсудить соответствующий запрет. И я думаю, что это было согласовано с Администрацией президента, что соответствующее решение будет принято в Госдуме. Но ряд экстремистских организаций развязали кампанию против запрета никаба. И я считаю, что в отношении тех организаций, которые выступают против запрета никаба, спецслужбам следует провести тщательную проверку на предмет их связи с исламистскими террористическими группами. Наверняка подобные связи там будут», - сказал политолог.

Марков вместе с тем ответил на вопрос о том, существуют ли риски возникновения недовольства среди российских мусульман при запрете ношения никаба.

«Такие риски существуют, но это правильные риски. Нужно будет внимательно посмотреть, где есть такое недовольство, и взять под полный контроль спецслужб соответствующе сектора данной среды. Потому что недовольство возникнет только там, где зреют возможные теракты», - заключил эксперт.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов назвал ношение никаба проявлением радикализма.