Глава СПЧ предложил запретить в России никабы

Председатель Совета по правам человека (СПЧ), советник президента Валерий Фадеев предложил запретить в России никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми лишь глаза. Как сообщает «Парламентская газета», глава СПЧ пообещал обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами.

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Размышляя о факторах, усиливающих риски экстремизма, Фадеев обратил внимание на никабы. Они до сих пор разрешены в России, при том, что даже в некоторых странах Центральной Азии они запрещены.

«Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», — заявил Фадеев.

Глава СПЧ также порассуждал на тему строительства мечетей в России. По его словам, недовольство местных жителей связано с ситуациями, когда их постройки требуют трудовые мигранты, а не мусульмане, живущие в России столетиями. Кроме того, бывают случаи, когда приезжие попадают под влияние радикальных проповедников, обученных в других странах, которые могут проповедовать в молельных домах для мигрантов.