Член СПЧ о ношении никаба в России: это проявление радикализма

В Чечне женские головные уборы, почти полностью закрывающие лицо, считаются «чуждыми».

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В нашей стране «никакой исламофобии нет и быть не может», заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Никабы не являются традиционной одеждой мусульман России и мусульман Средней Азии. Вы знаете, что сейчас во всех странах Средней Азии, откуда приезжают к нам люди, которые носят никабы в России, у них эти никабы запрещаются, как нетрадиционная одежда и как проявление религиозного радикализма — это раз. Во-вторых, у нас есть заключение в Совете от истфака, мы, естественно, предварительно провели консультации, в том числе и с нашими имамами. Я хочу привести пример Чечни, которая категорически не поддерживает никабы, потому что считает их чуждой одеждой. На самом деле, это проявление радикализма. Больше того, это разделение на свой и чужой демонстративное. Соответственно, мы говорим, что поскольку это является провокацией, а в большей степени это является провокацией, это не чувства верующих, мы предлагаем запретить, как это делают наши союзники по ОДКБ, мусульманские государства, исламские государства. Поэтому мы совершенно спокойны в этом отношении, мы подготовились. Это заявление как предварительное было проработано, об этом говорилось уже достаточно давно. Никакой исламофобии в России нет и быть не может».

Для предотвращения общественно опасных действий правоохранителям необходимо идентифицировать лица граждан, уточнил Кабанов.

«У нас в законодательстве есть понятие идентификация личности, у нас есть антитеррористическая задача. Был принят закон в Москве, о нём никто не говорит. Когда пошли массовые выступления нашей уличной, неформальной оппозиции, запретили закрывать лицо, чтобы идентифицировать можно было. Людей задерживали, когда молодые люди надевали маски. Почему-то их задерживали, а к радикалам у нас такое отношение».

Ранее никабы предложил запретить в нашей стране глава СПЧ Валерий Фадеев. Он планирует обсудить с представителями традиционного ислама и региональных властей.

«В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал Фадеев в интервью «Парламентской газете».

В 2014 году Европейский суд по правам человека признал законным запрет французских властей на ношение никабов и другой мусульманской одежды.