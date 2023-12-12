Мизулина объяснила подачу обращения о призыве Милохина в армию

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии России, находясь на срочной службе в ВС РФ. Ее слова передает РИА Новости.

«Может, его бы и не призвали — кто его знает, какое у него состояние здоровья <...> И даже если б его призвали, это был бы очень хороший, позитивный контент для российской армии, как нам кажется», — отметила она.

По словам Мизулиной, ЛБИ действительно направила письмо в министерство обороны с просьбой отправить тиктокера в армию. Она удивилась тому, что Милохин испугался призыва, и отметила, что организация надеялась на сотрудничество блогера с ВС РФ.

«Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был <...> И то, вряд ли он оказался бы в строю — оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре <...> Чего бояться-то?» — подчеркнула Мизулина.

новость от 11 октября

Общественница и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на шоу «Кстати» призналась, что ей непонятно поведение блогера Дани Милохина, который экстренно покинул Россию на фоне активности военкомата.

«На самом деле я не очень поняла эту ситуацию. Ну что такого страшного? Мог бы остаться. Пришел бы в военкомат. Может быть, его бы и не призвали, или призвали пройти срочную службу где-нибудь в библиотеке. Поэтому я не очень поняла такой реакции и того, что он уехал очень быстро», — высказалась Мизулина.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

3 октября Telegram-канал Mash заявил, что Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. По данным источника, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была якобы направлена повестка в армию.

новость от 14 октября

Российский блогер в прямом эфире у себя в социальных сетях ответил на вопросы подписчиков о срочной службе. 21-летнего тиктокера цитирует "Стархит".

Милохин улетел в Дубай после того, как глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ, чтобы его призвали в армию.

"Когда в армию? Это тебе надо. Мне в армию не надо", - сказал он. По мнению Милохина, нормально и проходить срочную военную службу, и отказаться от этого. "Мне пишут взрослые женщины: "Соберись! Такими темпами ничего не достигнешь. Сходи в армию!" Как будто от армии зависит моя судьба", - сказал он.

новость от 2 ноября

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев удивился, что очередная повестка в военкомат на имя блогера пришла по адресу TikTok-хауса, где он раньше проживал. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал, что в свое время его сын мечтал служить в армии.

Ранее стало известно, что помимо анапских военкомов к поискам Милохина подключились и подмосковные. Так, еще одна повестка блогеру пришла по адресу TikTok-хауса.

Не знаю, как туда могла прийти повестка. Они, наверное, не были там прописаны. TikTok-дом был на Рублевке, и его вроде арендовали. Если есть адрес прописки, наверное, по прописке надо вручать повестку Дмитрий Тюленев

Он также сообщил, что его сыновья, Даня и Илья всегда мечтали служить в армии, хотя им не позволяло здоровье. Из-за серьезного заболевания при тяжелых физических нагрузках у них может отслоиться сетчатка.

«У Дани ограничение стоит, но мальчишки старались, наоборот, чтобы им категорию А поставили в то время. Они пытались пройти в линзах, говорили, что у них все отлично. Что Даня, что Илья грезили службой. Илья очень хотел попасть в элитные войска, он даже в линзах комиссию прошел медицинскую, и врач не заметил. Я в военкомат звонил, разбирался», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Приемный отец Милохина рассказал, что не понимает, почему повестки блогеру не присылали раньше, когда тот выступал на «Ледниковом периоде» и Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что 18 лет тиктокеру исполнилось еще четыре года назад.

«Была популярность, были шоу, каналы, проекты, и никому это было неинтересно. То есть это такие двойные стандарты, получается», — высказался Тюленев.

У нас армия — это средство наказания что ли? Армия — это привилегия, я считаю, а не наказание. Наоборот, наверное, должны сказать, слушай, раз ты не живешь уже в нашей стране, мы тебе не дадим больше возможности служить, тем более, есть федеральный закон, если человек живет более полугода в другой стране, он не имеет права служить

Он также усомнился в том, что сын вернется в Россию для прохождения медкомиссии.

новость от 26 сентября

Блогер Даня Милохин признался, что не понимает причины негативного отношения россиян на его приезд в страну. Об этом тиктокер заявил в YouTube-интервью Мадонне Мур.

«Я хочу обратиться к народу русскому, который меня ненавидит и я не понимаю почему. Я родился в России, я жил в России. Это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Может как-то обсудим», — сказал Милохин.

По словам блогера, он не держит зла на тех, кто высказывался против его приезда. При этом Милохин посоветовал расслабиться тем, кто увидел в его возвращении в Россию угрозу.

«Я же не от лица Америки приехал вас травить. Я приехал снимать тиктоки, участвовать в шоу, любить Юлю и жить жизнь», — подчеркнул он.

новость от 4 декабря

Известный TikTok-блогер Даня Милохин рассказал во время стрима на сервисе Twitch, что согласен вернуться в Россию при условии, что станет студентом, а не военным.

Подписчики спросили ли его том, готов ли он вернуться домой при условии, что вместо армии пойдет учиться в вуз.

Милохин ответил, что не исключает такую возможность.