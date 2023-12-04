Даня Милохин рассказал, при каком условии вернется в Россию
Известный TikTok-блогер Даня Милохин рассказал во время стрима на сервисе Twitch, что согласен вернуться в Россию при условии, что станет студентом, а не военным.
Подписчики спросили ли его том, готов ли он вернуться домой при условии, что вместо армии пойдет учиться в вуз.
Милохин ответил, что не исключает такую возможность.
«Почему бы и нет? В университете хотя бы можно тиктоки снимать и там свободный график, а в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», — заметил блогер.
Напомним, что в октябре 2022 года Милохин покинул Россию. Он объяснил свое решение тем, что желает увидеться с друзьями из объединения тиктокеров Dream Team.
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