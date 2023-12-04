Даня Милохин рассказал, при каком условии вернется в Россию

Известный TikTok-блогер Даня Милохин рассказал во время стрима на сервисе Twitch, что согласен вернуться в Россию при условии, что станет студентом, а не военным.

Подписчики спросили ли его том, готов ли он вернуться домой при условии, что вместо армии пойдет учиться в вуз.

Милохин ответил, что не исключает такую возможность.

«Почему бы и нет? В университете хотя бы можно тиктоки снимать и там свободный график, а в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», — заметил блогер.