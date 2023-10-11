Мизулина высказалась о внезапном отъезде Милохина в Дубай на фоне слухов о призыве в армию

«На самом деле я не очень поняла эту ситуацию. Ну что такого страшного? Мог бы остаться. Пришел бы в военкомат. Может быть, его бы и не призвали, или призвали пройти срочную службу где-нибудь в библиотеке. Поэтому я не очень поняла такой реакции и того, что он уехал очень быстро», — высказалась Мизулина.