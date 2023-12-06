Микоплазма - это вид простейшего микроорганизма. Он относится к патогенам. Микоплазменная инфекция, как правило, урогенитальная. От нее страдают как взрослые, так и дети разных возрастов... Передача происходит очень просто - воздушно-капельным путем, поэтому инфекция распространяется достаточно быстро, она формируется в легких как пневмония. И это достаточно частая причина ее выявления, хотя правильный диагноз не всегда удается поставить быстро. У детей, в отличие от взрослых, развитие инфекции происходит несколько смазано. Как только микроорганизм попадает в организм человека, начинается его развитие. Микоплазма накапливается в организме в течении порядка 6 суток, а дальше происходит включение системы естественного иммунитета и, как правило, уже происходит развитие болезни. При сниженном иммунитете возможно достаточно быстрое развитие заболевания, переходящего в пневмонию. Обычно это авитаминозы, переохлаждение или перегрев. Если говорить о взрослых людях, то чаще болеют те из них, кто злоупотребляет табакокурением.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук