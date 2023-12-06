Медик рассказал о симптомах выявленной в РФ микоплазменной инфекции
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин на фоне сообщений о выявлении в России случаев микоплазменной пневмонии в разговоре с Рамблером рассказал о симптомах этого заболевания у детей и взрослых.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили о выявлении в России случаев заболевания микоплазменной инфекцией. В службе отметили, что в России, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в том числе появления более тяжелых форм инфекции.
Микоплазма - это вид простейшего микроорганизма. Он относится к патогенам. Микоплазменная инфекция, как правило, урогенитальная. От нее страдают как взрослые, так и дети разных возрастов... Передача происходит очень просто - воздушно-капельным путем, поэтому инфекция распространяется достаточно быстро, она формируется в легких как пневмония. И это достаточно частая причина ее выявления, хотя правильный диагноз не всегда удается поставить быстро. У детей, в отличие от взрослых, развитие инфекции происходит несколько смазано. Как только микроорганизм попадает в организм человека, начинается его развитие. Микоплазма накапливается в организме в течении порядка 6 суток, а дальше происходит включение системы естественного иммунитета и, как правило, уже происходит развитие болезни. При сниженном иммунитете возможно достаточно быстрое развитие заболевания, переходящего в пневмонию. Обычно это авитаминозы, переохлаждение или перегрев. Если говорить о взрослых людях, то чаще болеют те из них, кто злоупотребляет табакокурением.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
Симптомы микоплазменной пневмонии у детей, в отличие от взрослых, нехарактерны для этого вида заболевания, отметил медик.
"Все начинается с выраженной интоксикации. То есть наблюдается выраженное отравление организма продуктами жизнедеятельности микроорганизма. Возникает ринит, иногда возникает першение в горле. Очень редко появляется сухой кашель. Из-за этого у человека может быть ощущение, что он простужен, что у него вирусная болезнь. Также у взрослых может быть отдышка, повышение температуры. Как правило, люди болеют очень серьезно, их состояние ухудшается. У них возникает дыхательная недостаточность, что приводит к госпитализации... При этом у детишек грудного возраста, как правило, проявляется беспокойство, например, происходит нарушение сна. Кроме того, у детей может появиться сыпь. И это уже свидетельствует о появлении осложнений", — отметил Кондрахин.
При развитии заболевания могут быть два характерных периода, добавил он.
"Если принимать только противовирусные препараты, которые не действуют на бактерии, то первый период длится 7-30 дней. И если за это время иммунитет не схватил организм, то наступает второй этап, при котором может появиться боль в грудной клетке, сухой кашель. На фоне поражения легочной ткани на рентгене появляются изменения и, собственно говоря, развитие атипичной пневмонии", — подчеркнул специалист.
Вместе с тем Кондрахин отметил, что проблем с выявлением и лечением микоплазменной инфекции в России нет.
"Тут все хорошо отработано. Как правило, лечение проходит без каких-либо последствий для человека, если его правильно продиагностировали и выявили возбудителя. Ведущим методом здесь является ПЦР [Полимеразная цепная реакция]", — сказал он, отметив, что при появлении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу.
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что микоплазменная инфекция является управляемой, препаратов в России для её лечения достаточно.