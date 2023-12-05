В России выявили случаи заболевания микоплазменной инфекцией

В России зарегистрировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор .

Там напомнили, что ранее о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, которые поражают преимущественно детей, заявили в Китае, Германии, Франции и Италии.

В службе отметили, что в России, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в том числе появления более тяжелых форм инфекции. В ряде стран распространение микоплазменной инфекции связывают с отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией разных патогенов.