В России выявили случаи заболевания микоплазменной инфекцией

В РФ выявили случаи заболевания микоплазменной инфекцией
В России зарегистрировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Там напомнили, что ранее о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, которые поражают преимущественно детей, заявили в Китае, Германии, Франции и Италии.
«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В службе отметили, что в России, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в том числе появления более тяжелых форм инфекции. В ряде стран распространение микоплазменной инфекции связывают с отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией разных патогенов.
Рамблер: главные новости