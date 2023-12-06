Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что микоплазменная инфекция является управляемой, препаратов в России для её лечения достаточно. RT на русском

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — сказал он, подчеркнув, что науке известна диагностика болезни, ее течение и клинические проявления. Lenta.ru

Ранее в некоторых странах мира, в том числе в Китае, Германии, Франции и Италии, сообщили о росте случаев заболевания респираторными заболеваниями, в основном среди детей. В Пекине объяснили рост числа заболевших отменой ограничений, связанных с коронавирусом. Накануне стало известно, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксировали и в России. Парламентская газета