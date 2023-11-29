Народный артист РСФСР Михаил Боярский, перенесший инфаркт, находится в больнице в стабильном состоянии. Актер был госпитализирован 27 ноября в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.

"Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", - сообщил сын актера Сергей Боярский РИА Новости.

Стали известны подробности госпитализации Михаила Боярского, сообщает «РЕН ТВ».

Актер почувствовал себя плохо 27 ноября. В этот же день его госпитализировали в Мариинскую больницу в отделение реанимации в состоянии средней степени тяжести. Артисту провели обширное исследование. После этого его перевели в обычную палату.

Актер до сих пор продолжает находиться под наблюдением медиков.

Перенёсшему инфаркт Михаилу Боярскому провели ангиографию сосудов. Об этом во вторник, 28 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Процедура контрастного исследования кровеносных сосудов при помощи рентгеновского излучения была необходима для контролирования состояния 73-летнего артиста. Врачи осуществляли динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

Медики оценивают состояние Боярского, как средней степени тяжести, но с положительной динамикой. Актёр находится в сознании.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя бодро, его состояние стабилизировалось. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала его двоюродная сестра, писательница Екатерина Боярская.

Она объяснила, что разговаривала с братом накануне вечером. По словам Боярской, кризис миновал.

«Общалась, все хорошо, ситуация стабилизировалась, кризис миновал, но еще какое-то лечение будет, конечно, продолжено, может быть, даже неделя или больше», - сказала она.

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с участием артиста Михаила Боярского. Об этом рассказали NEWS.ru в пресс-службе театра.

Там подчеркнули, что это связано с госпитализацией Боярского. Вчера артиста увезли в одну из петербургских больниц.

«Михаил Сергеевич был госпитализирован. На данный момент спектакли с его участием отменены, артиста заменят другие актеры», – уточнили в театре.

Пресс служба футбольного клуба «Зенит» пожелала скорейшего выздоровления народному артисту РСФСР и болельщику «сине бело голубых» Михаилу Боярскому после новостей о его госпитализации.

27 ноября Боярского с инфарктом госпитализировали в Санкт Петербурге в Мариинскую больницу. Позже состояние 73 летнего пациента удалось стабилизировать, его перевели в обычную палату.

— Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков «сине бело голубых» был госпитализирован в одну из городских больниц.



Уважаемый Михаил Сергеевич, «сине бело голубые» желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну! — говорится в сообщении клуба.

Знаменитого актера и певца Михаила Боярского перевели из реанимации в обычную палату после того, как он перенес инфаркт. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста, а сын Боярского Сергей оценивает его состояние как хорошее. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Врач общей практики Мария Беляева рассказала изданию, пойдет ли Боярский на поправку после перенесенного инфаркта.

«При инфаркте миокарда необходимо как можно раньше приступить к лечению. Как правило, это значительно снижает количество возможных осложнений и продлевает жизнь пациента», — пояснила она.



По словам специалиста, Боярскому придется строго соблюдать врачебные рекомендации для скорейшего выздоровления, но на восстановление может уйти время.



«Всегда есть риск повторных эпизодов инфаркта. В стационаре пациенты, которые перенесли инфаркт, могут находиться около недели, но полное выздоровление может занимать до нескольких месяцев», — отметила собеседница издания.

Медик подчеркнула, что Боярский с высокой вероятностью пойдет на поправку, но срок лечения зависит от многих факторов.

«Процесс полного восстановления после инфаркта зависит от тяжести поражения сосудов сердца и наличия возможной сопутствующей патологии. Однако при строгом и ответственном подходе к здоровью и вовремя начатом лечении прогноз состояния можно оценить как благоприятный», — заключила врач.

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Сергей Толчинский поддержал актера и певца Михаила Боярского после попадания в больницу. Слова Толчинского передает "Матч ТВ".

"Желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления. Команда СКА с ним, мы его поддерживаем", — сказал Толчинский.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал здоровья народному артисту России Михаилу Боярскому, которого экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 27 ноября.