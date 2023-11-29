Хоккеист СКА Толчинский заявил о поддержке госпитализированного Боярского

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Сергей Толчинский поддержал актера и певца Михаила Боярского после попадания в больницу. Слова Толчинского передает "Матч ТВ". "Желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления. Команда СКА с ним, мы его поддерживаем", — сказал Толчинский. О том, что актер и певец Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщил телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Позже сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя "неплохо".