Врач рассказала о состоянии Михаила Боярского после инфаркта

Знаменитого актера и певца Михаила Боярского перевели из реанимации в обычную палату после того, как он перенес инфаркт. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста, а сын Боярского Сергей оценивает его состояние как хорошее. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Врач общей практики Мария Беляева рассказала изданию, пойдет ли Боярский на поправку после перенесенного инфаркта.«При инфаркте миокарда необходимо как можно раньше приступить к лечению. Как правило, это значительно снижает количество возможных осложнений и продлевает жизнь пациента», — пояснила она.По словам специалиста, Боярскому придется строго соблюдать врачебные рекомендации для скорейшего выздоровления, но на восстановление может уйти время.«Всегда есть риск повторных эпизодов инфаркта. В стационаре пациенты, которые перенесли инфаркт, могут находиться около недели, но полное выздоровление может занимать до нескольких месяцев», — отметила собеседница издания.Медик подчеркнула, что Боярский с высокой вероятностью пойдет на поправку, но срок лечения зависит от многих факторов.«Процесс полного восстановления после инфаркта зависит от тяжести поражения сосудов сердца и наличия возможной сопутствующей патологии. Однако при строгом и ответственном подходе к здоровью и вовремя начатом лечении прогноз состояния можно оценить как благоприятный», — заключила врач.