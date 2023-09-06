Вирусолог оценил угрозу новой волны COVID-19
Профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте заболеваемости COVID-19 в России и высказался об угрозе новой волны коронавируса, отметив что со временем болезнь приобрела более мягкую форму.
Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю в России увеличилась на 31,6%. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за неделю в стране госпитализировали 1172 человек. По подсчетам штаба, показатель заболеваемости составил 3,7 на 100 тысяч населения. Рост отмечается в 53 регионах РФ, в том числе в 10 регионах он превышает средний по стране.
COVID-19 с нами надолго, если не навсегда. Скорее всего, навсегда. Другое дело, что со временем болезнь видоизменяется и приобретает более мягкую форму. И мы уже увидели, что после резкого перехода COVID-19 в более мягкую форму, а также после накопления человечеством большого количества провакцинированных и переболевших коронавирус перестал вызывать такие тяжелые последствия, как 2 процента летальности и большое количество случаев тяжелого течения заболевания.Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук
Специалист отметил, что в настоящее время коронавирусная инфекция носит волнообразный характер.
"На этот раз это не сезонное заболевание, в отличие от того, к чему мы привыкли, а волновое. С самого начала [пандемии] было видно, что заболевание приходило на ту или иную территорию волнами, расстояние между которыми достигало четырех-пяти месяцев. Кроме того, отчасти все это было прикрыто появлением новых вариантов. И сегодня некоторые эксперты говорят о том, что появление нового варианта COVID-19 может вызвать новую волну заболеваемости. При этом недавно я анализировал динамику графиков за последние полтора года с одного из английских ресурсов, и там четко видно, что пик очередной волны наблюдается ровно через три месяца после предыдущего. Как по часам. И сейчас будет примерно такая же картина", — сказал вирусолог.
Некоторое время назад стало понятно, что мир вступает в очередную волну коронавируса, добавил Чепурнов.
"Уже как недели две мы наблюдаем соответствующую картину и у нас, просто сейчас ситуация набирает обороты. И в этот раз волна COVID-19 уже "не дожидается" наступления глубокой осени, то есть вопрос сезонности, связанный с методическим ростом или снижением числа заболевших, отпадает", — отметил профессор.
В период распространения "дельта"-варианта коронавируса вакцинация помогала снизить число летальных исходов до 10 раз, а на сегодняшний день из-за смягчения циркулирующих штаммов COVID-19 вакцина дает снижение примерно в два раза, подчеркнул эксперт.
"Поэтому большинство инстанций, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также наше здравоохранение, уже отказались от обязательной прививки для большинства категорий граждан - кроме тех, кто наиболее тяжело переносит ковид", — добавил ученый.
Серьезного ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом ждать не стоит, если не произойдет каких-либо значительных изменений в геноме вируса или его рекомбинаций с тяжелыми формами COVID-19, подчеркнул Чепурнов.
"Интересно появление нового варианта коронавируса, который называется BA.2.86. У него, как в свое время и у "омикрона", сразу масса мутаций - более трех десятков. И большинство из них касаются того участка, с помощью которого вирус присоединяется к клетке человека. Поэтому его способность уклоняться от иммунного ответа (как предшествующего, так и вызванного вакцинацией) очень высока. В связи с этим могут быть определенные неожиданности. Но конкретных данных по BA.2.86 пока нет. Ясно только, что он активно распространяется в ряде стран", — заключил специалист.
Ранее эпидемиолог Вадим Покровский посоветовал части россиян избегать людных мест из-за COVID-19.