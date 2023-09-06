Вирусолог оценил угрозу новой волны COVID-19

"На этот раз это не сезонное заболевание, в отличие от того, к чему мы привыкли, а волновое. С самого начала [пандемии] было видно, что заболевание приходило на ту или иную территорию волнами, расстояние между которыми достигало четырех-пяти месяцев. Кроме того, отчасти все это было прикрыто появлением новых вариантов. И сегодня некоторые эксперты говорят о том, что появление нового варианта COVID-19 может вызвать новую волну заболеваемости. При этом недавно я анализировал динамику графиков за последние полтора года с одного из английских ресурсов, и там четко видно, что пик очередной волны наблюдается ровно через три месяца после предыдущего. Как по часам. И сейчас будет примерно такая же картина", — сказал вирусолог.