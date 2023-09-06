Части россиян посоветовали избегать людных мест из-за COVID-19

«Все симптомы коронавируса уже хорошо известны. Те штаммы, которые сейчас распространяются, напоминают больше ОРЗ — они передаются воздушно-капельным путем. Поэтому тем, кто относится к группам риска: это больные диабетом и другими хроническими заболеваниями, а также пожилые люди, рекомендуется реже бывать в общественных местах», — сообщил он.