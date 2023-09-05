Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю в России увеличилась на 31,6%. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за неделю в стране госпитализировали 1172 человек.

По подсчетам штаба, показатель заболеваемости составил 3,7 на 100 тысяч населения. Рост отмечается в 53 регионах РФ, в том числе в 10 регионах он превышает средний по стране.

Число госпитализаций за неделю выросло на 13,2%. Рост отмечается в 36 субъектах, в том числе в 11 — выше среднего по стране.