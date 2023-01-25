«Союз мужчины и женщины»: Путин подписал указ о защите института брака

В число принципов государственной культурной политики включили защиту «института брака как союза мужчины и женщины». Указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденной в 2014 году, подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в число принципов включены «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей», а также «защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины».

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В приоритете страны будет поддержка культурной деятельности по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды. В числе основных целей теперь значится и обеспечение культурного суверенитета России.

Формирование госзаказа на создание материалов, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, которые соответствуют целям и задачам государственной культурной политики, включили в задачи государства. К ним же отнесли контроль качества его выполнения. Уделяется внимание и защите русского языка как государственного — в основы также включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики.

«Перед Российской Федерацией стоит задача сбережения народа России, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества», — указывается в документе.

Также подчеркивается, что достичь этого можно последовательными «инвестициями в человека» и укреплением общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. До этого подобные вложения были недостаточными, из-за чего возникла угроза гуманитарного кризиса.

В качестве наиболее опасных проявлений этого кризиса в указе обозначены: разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей, ослабление единства многонационального народа, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии, разрыв дружеских и семейных связей, рост индивидуализма и деформация исторической памяти.

Помимо этого, подчеркивается необходимость вовлечения инвалидов и людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь общества.

Как сообщала «Парламентская газета», вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать вопрос увеличения доли передач и фильмов, направленных на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

новость от 25 ноября 2022 года

Президент России Владимир Путин считает чуждыми российской культуре западные "десятки гендеров" и "родителей № 1 и № 2".

"После распада Советского Союза нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь, завтра мы будем жить, как в Париже или еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. Думалось, что там будет хорошо, а на самом деле там культурный код другой", - отметил Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих - участников СВО.

Отдельно он обратил внимание, что на Западе "во многих местах уже и не знают, что такое "мама".

"Там просто родитель № 1 и родитель № 2. И гендеры там десятками измеряют. Что, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то", - убежден президент.

Он согласился с одной из участниц встречи в том, что в ходе СВО идет борьба в том числе за духовность.

"Уникальная цивилизация у нас, объединение людей разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое", - заключил Путин.

новость от 5 декабря 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предполагающих запрет пропаганды ЛГБТ в России, смены пола и педофилии. Информация об этом появилась в карточке проекта в базе данных Госдумы РФ.

Закон предполагает запрет пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в фильмах, книгах, рекламных роликах, публикациях в СМИ и компьютерных играх. За его нарушение может грозить штраф до десяти миллионов рублей.

Мониторингом и блокировкой материалов с пропагандой ЛГБТ в интернете займется Роскомнадзор.

новость от 18 января 2023 года

В Госдуме сообщили о создании межфракционной рабочей группы по государственной политике в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — рассказал агентству источник.

По его словам, в задачи группы входят анализ проблем и рисков в области сохранения и укрепления традиционных ценностей в РФ, а также разработка предложений по соответствующему совершенствованию законодательства и мониторинг «правоприменительной практики».

Заседания этой группы, по данным источника, будут проводиться не реже, чем раз в три месяца.

Агентство отмечает, что в состав группы вошли 22 депутата от всех фракций, а возглавила ее вице-спикер Анна Кузнецова.

Информацию о создании рабочей группы подтвердила депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Осторожно Media», ее слова приводит Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Организационные вопросы ещё будут решаться, но суть работы группы отражена в ее названии. Будем обсуждать законопроекты с этих позиций», — сказала Останина.

Кроме того, по словам депутата, в рабочей группе чиновники будут обсуждать запрет пропаганды «идеологии чайлдфри», ранее отклоненный кабмином.

новость от 28 декабря 2022 года

Министерство просвещения РФ утвердило федеральную образовательную программу дошкольного образования. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций", - говорится в приказе.

Федеральная программа позволяет реализовать основные функции дошкольного уровня образования, среди которых формирование основ гражданской и культурной идентичности дошкольников, приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины, а также создание качественных условий дошкольного образования от рождения до поступления в общеобразовательную организацию вне зависимости от места проживания.

новость от 26 декабря 2022 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать вопрос увеличения доли передач и фильмов, направленных на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в протоколе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, размещенном на сайте совета.

Заседание совета состоялось 16 декабря. Предполагается, что разработка Минцифры предложений в рамках поручения будет проходить совместно с Министерством культуры, Росмолодежью, Минпросвещения, Минтрудом, ВГТРК и «Первым каналом».

Также в поручении определяется необходимость Минцифры совместно с педагогическим и психологическим экспертным сообществом рассмотреть целесообразность введения на телевидении времени непрерывной трансляции передач для детей до 12 лет без прерывания на рекламные паузы.

Исполнить поручение необходимо до 10 апреля 2023 года.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил об усилении зарубежных атак на российские духовно-нравственные ценности. Он отметил, что в середине года в Праге был проведен некий форум свободных народов России, принявший провокационную декларацию о деколонизации России. В этой связи он высказался за усиление работы с регионами с целью противодействия таким деструктивным акциям.

новость от 17 октября 2022 года

Российский книжный союз (РКС) попросил проверить ряд сюжетов в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы на пропаганду отрицания семейных ценностей. Обращение с такой просьбой было направлено председателю комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну, передает ТАСС, ссылаясь на копию соответствующего письма.

Как сообщили в РКС, в книжный союз в последнее время поступает множество запросов со стороны издателей, которые связаны с законодательными инициативами по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

В письме сказано, что «издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его», «ввиду широкого спектра действия законопроекта».