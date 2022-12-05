Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предполагающих запрет пропаганды ЛГБТ в России, смены пола и педофилии. Информация об этом появилась в карточке проекта в базе данных Госдумы РФ.

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Закон предполагает запрет пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в фильмах, книгах, рекламных роликах, публикациях в СМИ и компьютерных играх. За его нарушение может грозить штраф до десяти миллионов рублей.