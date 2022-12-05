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30 минут назад

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предполагающих запрет пропаганды ЛГБТ в России, смены пола и педофилии. Информация об этом появилась в карточке проекта в базе данных Госдумы РФ.

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон предполагает запрет пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в фильмах, книгах, рекламных роликах, публикациях в СМИ и компьютерных играх. За его нарушение может грозить штраф до десяти миллионов рублей.

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Мониторингом и блокировкой материалов с пропагандой ЛГБТ в интернете займется Роскомнадзор.

Политика,Владимир Путин,Роскомнадзор,Госдума,
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