Путин изменил основы государственной культурной политики

В число принципов государственной культурной политики включили защиту «института брака как союза мужчины и женщины». Указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденной в 2014 году, подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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Согласно документу, в число принципов включены «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей», а также «защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины».

В приоритете страны будет поддержка культурной деятельности по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды. В числе основных целей теперь значится и обеспечение культурного суверенитета России.

Формирование госзаказа на создание материалов, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, которые соответствуют целям и задачам государственной культурной политики, включили в задачи государства. К ним же отнесли контроль качества его выполнения. Уделяется внимание и защите русского языка как государственного — в основы также включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики.

«Перед Российской Федерацией стоит задача сбережения народа России, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества», — указывается в документе.

Также подчеркивается, что достичь этого можно последовательными «инвестициями в человека» и укреплением общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. До этого подобные вложения были недостаточными, из-за чего возникла угроза гуманитарного кризиса.

В качестве наиболее опасных проявлений этого кризиса в указе обозначены: разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей, ослабление единства многонационального народа, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии, разрыв дружеских и семейных связей, рост индивидуализма и деформация исторической памяти.

Помимо этого, подчеркивается необходимость вовлечения инвалидов и людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь общества.