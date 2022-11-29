Возвращение смертной казни в РФ возможно только через изменение Конституции, но таких условий в настоящее время нет, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, выступая во вторник на Х Всероссийском съезде судей в Москве.

"Только лишь изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни", - сказал он, отметив, что текст Конституции построен так, что внесение изменений касательно смертной казни приведет к принятию нового Основного закона.



"Я хочу сказать, что надо внимательно почитать постановление Конституционного суда. В России сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни", - отметил Зорькин.

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В РФ в настоящее время действует мораторий на применение смертной казни как вида наказания. Валерий Зорькин отметил, что выход России из Совета Европы "действия моратория [на смертную казнь] не прерывает".

"В 1999 году суд признал неконституционным вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны, а в 2009 году указал на невозможность назначения смертной казни даже после введения этого суда во всех регионах", - пояснил он в своем докладе, опубликованном на сайте Конституционного суда.

По словам Зорькина, "на основании этих двух решений Конституционного суда на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни".

"И я уверен, что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении", - сказал он, добавив, что решения Конституционного суда не подлежат пересмотру или отмене, а вернуть смертную казнь ни парламентским законом, ни даже поправкой к Конституции невозможно.

Вопрос о возвращении смертной казни в Кремле не обсуждался, заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас не было обсуждений этого вопроса", - ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения смертной казни и что этот вопрос не стоит.

Мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это допустил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, в настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.

«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии)», — подчеркнул Медведев.

Он подчеркнул, что это вопрос выбора средств защиты интересов россиян, государства и общества.

Вопрос о возвращении в Россию смертной казни необходимо снова поднять из-за распространившегося в Сети видео, где ВСУ расстреливают российских военнопленных. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов во вторник, 22 ноября.

— Среди пленных вэсэушников есть признавшиеся в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то таких элементов, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать, — отметил он.

По словам Миронова, фракция уже давно предлагает вернуть смертную казнь для таких бойцов, передает News.ru.

18 ноября в Сети появились кадры, где украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских солдат, которые лежат на земле.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия требует от международных организаций осуждения убийства российских военнопленных и проведения расследования инцидента.

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.

«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.

В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что вопрос о смертной казни решен Конституционным судом России, и при действующей конституции она невозможна. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос о смертной казни решён конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — сказал сенатор в ответ на предложение депутата Госдумы Константина Затулина.

После трагедии в школе в Ижевске Затулин предложил парламентариям рассмотреть с президентом, правительством и правоохранителями вопрос возвращения смертной казни в России.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

Мораторий на смертную казнь ввели в России «навсегда» и может быть отменен при «большой войне». Об этом заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.

«Если будет военной положение по всей стране и будет объявлена (война) нами или против нас, тогда надо все пересматривать, много чего придется пересматривать», — сказал Точенов, подчеркивая, что в текущей ситуации «все должно оставаться на сегодняшнем уровне».

При этом представитель СПЧ призвал в этом контексте различать специальную военную операцию и войну.

«Да, идет гибридная война по большому счету, она идет уже давно, специальная военная операция там, где стреляют и убивают людей, это небольшая часть», — пояснил он.

Раньше смертная казнь применялась практически во всем мире, но за последние десятилетия многие страны отошли от этого вида наказания. Сегодня смертные приговоры выносятся в 53 странах мира. При этом методики различны: поражение электрическим током, обезглавливание, повешение, расстрел и смертельная инъекция. "Рамблер" расскажет, в каких странах сохранилась смертная казнь.

ТОП-11 стран по числу применения смертной казни

1. Китай

2.Иран

3. Саудовская Аравия

4. Ирак

5. Вьетнам

6. Северная Корея

7. Пакистан

8. Египет

9. Сомали

10. США

В 2021 году из 108 независимых государств, которые входят в ООН, полностью отменили смертную казнь. Семь государств ввели запрет на применение смертной казни за обычные преступления, при этом сохранив смертную казнь для военных преступлений.

При этом 27 стран не выполняют смертную казнь, хотя она присутствует в законодательстве этих стран. А 53 страны все еще выносят смертные приговоры и приводят их в исполнение.