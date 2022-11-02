Медведев допустил возвращение в России смертной казни

Мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это допустил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.
По словам политика, в настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.
«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии)», — подчеркнул Медведев.
Он подчеркнул, что это вопрос выбора средств защиты интересов россиян, государства и общества.