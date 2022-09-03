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42 минуты назад

Медведев, Орбан, Пугачева: кто пришел проститься с Михаилом Горбачевым

Газета.Ru

В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялась церемония прощания с последним генсеком и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.

1/28 Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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2/28 Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
3/28 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Фото: Evgenia Novozhenina/Reuters
4/28 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Фото: Evgenia Novozhenina/Reuters
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5/28 Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и его внучки на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
6/28 Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
7/28 Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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8/28 Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
9/28 Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
10/28 Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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11/28 Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
12/28 Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
13/28 Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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14/28 Посол США в РФ Джон Салливанн на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
15/28 Телеведущий Владимир Познер у Дома союзов, где прошла церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»
16/28 Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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17/28 Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»
18/28 Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
19/28 Музыкант, продюсер Стас Намин у входа в Дом союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»
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20/28 Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»
21/28 Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
22/28 Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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23/28 Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
24/28 Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и ее муж Андрей Трухачев и академик РАН, член наблюдательного совета «Авиационный регистр РФ» Борис Алешин (справа налево) на церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
25/28 Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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26/28 Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
27/28 Прохожий с советским флагом у ресторана «Страна, которой нет», 3 сентября 2022 года
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»
28/28 Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Фото: Evgenia Novozhenina/Reuters

С самого утра люди, желающие отдать дань памяти Горбачеву, стояли в очереди рядом с Большим театром и у Камергерского переулка. Они держали в руках цветы, некоторые надели траурные ленты.

На церемонии прощания с первым президентом СССР был выставлен почетный караул.

Одним из первых почтить память политика приехал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, затем прибыли генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, певица Алла Пугачева, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-советница Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

Экс-президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год. После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

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