В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялась церемония прощания с последним генсеком и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым .

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

Прохожий с советским флагом у ресторана «Страна, которой нет», 3 сентября 2022 года

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

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Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и ее муж Андрей Трухачев и академик РАН, член наблюдательного совета «Авиационный регистр РФ» Борис Алешин (справа налево) на церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

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Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года

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Музыкант, продюсер Стас Намин у входа в Дом союзов в Москве, 3 сентября 2022 года

Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года

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Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Телеведущий Владимир Познер у Дома союзов, где прошла церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года

Посол США в РФ Джон Салливанн на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года

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Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года

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Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

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Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и его внучки на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года

Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года

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Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года

С самого утра люди, желающие отдать дань памяти Горбачеву, стояли в очереди рядом с Большим театром и у Камергерского переулка. Они держали в руках цветы, некоторые надели траурные ленты.

На церемонии прощания с первым президентом СССР был выставлен почетный караул.

Экс-президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год. После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.