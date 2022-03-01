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Ученые обнаружили аномалии в мозге переболевших COVID-19

Эксперты Национального исследовательского технологического университета МИСиС в беседе с агентством новостей «Москва» сообщили об аномалиях, обнаруженных в мозге переболевших COVID-19. Коллектив ученых во время исследования выявил наличие возможных неврологических последствий у переболевших коронавирусом. Участникам эксперимента была дана речевая задача, которая предполагала прочтение текста, транслируемого на экране, про себя в течение трех секунд. «Аномальные паттерны электрической активности, видимые на ЭЭГ, обнаружились почти у 80 процентов испытуемых, ранее переболевших COVID-19», — говорится в сообщении. Известно, что очаговые нарушения на электроэнцефалограмме в разных областях мозга могут свидетельствовать, например, о наличии эпилептического фокуса или о нарушении кровообращения.

«Исчезнувший» симптом COVID вернулся

Нейрофизиолог Александр Будик заявил, что у людей, заразившихся «стелс-омикроном», снова появился симптом потери обоняния, который постепенно исчез в ходе мутаций вируса. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik. «Действительно, "стелс-омикрон" вновь дает такую симптоматику. Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние», — заявил Будик. Эксперт отметил, что потеря обоняния при COVID-19 связана с тем, что иммунная реакция затормаживает «созревание» клеток обонятельной зоны, в результате чего люди либо не чувствуют запахи вовсе, либо ощущают их извращенными.

Гинцбург исключил мультисистемный воспалительный синдром при вакцинации "Спутником М"

Разработанные Центром имени Гамалеи вакцины против коронавируса имеют состав, исключающий возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков. Об этом ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург. Ученый пояснил, что мультивоспалительный синдром поражает одновременно несколько систем организма. Он может произойти из-за COVID-19. Гинцбург отметил, что при использовании вакцин, разработанных Центром имени Гамалеи, данный синдром не грозит, поскольку препараты не содержат соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, отвечающими за включение воспалительных реакций.

Эпидемиолог Руженцова: у переболевших "омикроном" постковидный синдром бывает реже

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди основных жалоб - слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением. Об этом сообщает РИА "Новости". "У переболевших "омикроном" постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда - нарушение вкуса или восприятия запахов", — рассказала Руженцова.

Названо условие для восстановление волос и ногтей после COVID-19