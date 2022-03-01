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36 минут назад

Пока вы в маске: в мозге переболевших COVID-19 обнаружили аномалии

Семён Капранов

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Ученые обнаружили аномалии в мозге переболевших COVID-19

Эксперты Национального исследовательского технологического университета МИСиС в беседе с агентством новостей «Москва» сообщили об аномалиях, обнаруженных в мозге переболевших COVID-19. Коллектив ученых во время исследования выявил наличие возможных неврологических последствий у переболевших коронавирусом. Участникам эксперимента была дана речевая задача, которая предполагала прочтение текста, транслируемого на экране, про себя в течение трех секунд. «Аномальные паттерны электрической активности, видимые на ЭЭГ, обнаружились почти у 80 процентов испытуемых, ранее переболевших COVID-19», — говорится в сообщении. Известно, что очаговые нарушения на электроэнцефалограмме в разных областях мозга могут свидетельствовать, например, о наличии эпилептического фокуса или о нарушении кровообращения.

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«Исчезнувший» симптом COVID вернулся

Нейрофизиолог Александр Будик заявил, что у людей, заразившихся «стелс-омикроном», снова появился симптом потери обоняния, который постепенно исчез в ходе мутаций вируса. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik. «Действительно, "стелс-омикрон" вновь дает такую симптоматику. Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние», — заявил Будик. Эксперт отметил, что потеря обоняния при COVID-19 связана с тем, что иммунная реакция затормаживает «созревание» клеток обонятельной зоны, в результате чего люди либо не чувствуют запахи вовсе, либо ощущают их извращенными.

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Гинцбург исключил мультисистемный воспалительный синдром при вакцинации "Спутником М"

Разработанные Центром имени Гамалеи вакцины против коронавируса имеют состав, исключающий возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков. Об этом ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург. Ученый пояснил, что мультивоспалительный синдром поражает одновременно несколько систем организма. Он может произойти из-за COVID-19. Гинцбург отметил, что при использовании вакцин, разработанных Центром имени Гамалеи, данный синдром не грозит, поскольку препараты не содержат соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, отвечающими за включение воспалительных реакций.

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Эпидемиолог Руженцова: у переболевших "омикроном" постковидный синдром бывает реже

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что постковидный синдром у переболевших "омикроном" проявляется реже, среди основных жалоб - слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением. Об этом сообщает РИА "Новости". "У переболевших "омикроном" постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда - нарушение вкуса или восприятия запахов", — рассказала Руженцова.

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Названо условие для восстановление волос и ногтей после COVID-19

Член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков рассказал, что волосы и ногти после коронавируса начинают восстанавливаться после того, как спадает температура. Об этом сообщает URA.RU. "При любой болезни с повышенной температурой волосы выпадают и ногти портятся. Ногти восстанавливаются ровно столько, сколько требуется, чтобы новый ноготь вырос. Это несколько месяцев, примерно три-четыре. Волосы побыстрее, но они выпадают и начинают медленно расти. Будут короткие, конечно, потихонечку будут отрастать. Как только температура прекратится, начнется нормальный рост", — рассказал Чумаков.

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Общество,Видео,Петр Чумаков,Александр Гинцбург,РАН,Роспотребнадзор,
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