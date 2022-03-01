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45 минут назад

«Исчезнувший» симптом COVID вернулся

Елена Прошина

Нейрофизиолог Александр Будик заявил, что у людей, заразившихся «стелс-омикроном», снова появился симптом потери обоняния, который постепенно исчез в ходе мутаций вируса. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Исчезнувший» симптом COVID вернулся
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Действительно, "стелс-омикрон" вновь дает такую симптоматику. Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние», — заявил Будик.

Эксперт отметил, что потеря обоняния при COVID-19 связана с тем, что иммунная реакция затормаживает «созревание» клеток обонятельной зоны, в результате чего люди либо не чувствуют запахи вовсе, либо ощущают их извращенными.

Главным способом снизить риски, связанные с коронавирусной инфекцией, остается вакцинация, уверен врач. По его словам, прививка защищает от тяжелого течения заболевания «как бронежилет».

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