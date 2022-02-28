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8 минут назад

Ученые обнаружили аномалии в мозге переболевших COVID-19

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Эксперты Национального исследовательского технологического университета МИСиС в беседе с агентством новостей «Москва» сообщили об аномалиях, обнаруженных в мозге переболевших COVID-19.

В мозге переболевших COVID-19 обнаружили аномалию
Фото: Maxim Shemetov / ReutersMaxim Shemetov / Reuters

Коллектив ученых во время исследования выявил наличие возможных неврологических последствий у переболевших коронавирусом. Участникам эксперимента была дана речевая задача, которая предполагала прочтение текста, транслируемого на экране, про себя в течение трех секунд.

«Аномальные паттерны электрической активности, видимые на ЭЭГ, обнаружились почти у 80 процентов испытуемых, ранее переболевших COVID-19», — говорится в сообщении.

Известно, что очаговые нарушения на электроэнцефалограмме в разных областях мозга могут свидетельствовать, например, о наличии эпилептического фокуса или о нарушении кровообращения.

Всего в исследовании приняли участие 32 человека, переболевших вирусом, и 40 человек, которые ранее не сталкивались с коронавирусом.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал опасное последствие омикрон-штамма коронавируса.

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