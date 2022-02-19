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30 минут назад

Попова выступила против размещения беженцев из Донбасса на юге России

Илья Родин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что размещать беженцев из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР в Краснодарском и Ставропольском краях нежелательно. Она объяснила это тем, что весной в этих регионах начнется отпускной сезон. Об этом пишет ТАСС.

Попова выступила против размещения беженцев из Донбасса на юге России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свое мнение она высказала ВРИО главы МЧС России Александру Чуприяну во время оперативного совещания.

«[Предлагаю] Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», - сказала Попова.

Ранее сообщалось, что донбасских беженцев в состоянии принять многие российские регионы. В том числе, Воронежская, Брянская, Белгородская и другие области РФ.

Высокопоставленные сотрудники МЧС России держат ситуацию на контроле, постоянно проводят совещания, обсуждают возможности по приему и размещению беженцев с губернаторами российских регионов.

В свою очередь, пользователи российских социальных сетей и мессенджеров предложили несколько своих вариантов размещения людей. Часть предложила направить беженцев в Европу и США. Другие посчитали возможным отправить жителей Донбасса в элитные коттеджные поселки, в частности, на Рублевку.

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