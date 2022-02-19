Попова выступила против размещения беженцев из Донбасса на юге России

«[Предлагаю] Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», - сказала Попова.