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1 час назад

Россияне в соцсетях призвали отправить беженцев с Донбасса на Рублевку

Илья Родин

Пользователи популярных российских сетей и мессенджеров по-разному восприняли сообщения о массовой эвакуации жителей Донбасса. Об этом сообщает URA.RU.

Россияне в соцсетях призвали отправить беженцев с Донбасса на Рублевку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Часть комментаторов отнеслась с пониманием и сочувствием. Другие пользователи восприняли эту информацию негативно и предложили свои варианты решения проблемы. В частности, потребовали вести граждан ЛДНР не в санатории и пансионаты, а «на Рублевку».

«Везите прям на Рублевку, в Барвиху. Там дома большие и красивые, и вкусно едят. Беженцам понравится. Благородство должно быть за свой счет», - заявила Юлия Круковская.

Кроме того, возмущение блогеров вызвало то, что европейские страны и США, которые, по их мнению, спровоцировали эскалацию конфликта на Украине, не принимают беженцев.

«А почему в Ростов? Может Америке, Польше, Великобритании предложить их принять?» - спросила Наталья.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила жителям непризнанных республик бежать на территорию Незалежной.

Она посоветовала тем или иным способом пересечь границу и пообещала создать для беженцев хорошие условия.

В свою очередь, руководство ЛНР и ДНР начало планомерную эвакуацию населения республик в Ростовскую область.

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