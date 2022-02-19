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23 минуты назад

МЧС: Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов России

Илья Родин

Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил на оперативном совещании в Ростове-на-Дону, что донбасских беженцев готовы принять как минимум семь российских регионов. Среди них - Краснодарский край, Воронежская и Московская области. Об этом в субботу, 19 февраля, пишет РИА «Новости».

МЧС: Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов России
Фото: ReutersReuters

«У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан», - пояснил Яцуценко во время совещания.

О своей готовности принять людей из непризнанных республик ДНР и ЛНР заявила и Абхазия, пишет «Московский комсомолец». В частности, мэр Сухума Беслан Эшба сообщил о готовности приютить их в абхазской столице. Эту информацию власти южного государства довели до сведения глав администраций Луганска и Донецка.

Ранее сообщалось, что лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник вслед за своим коллегой из ДНР Денисом Пушилиным призвал население срочно эвакуироваться в Россию. Он сообщил, что в РФ для беженцев созданы все необходимые условия.

Отмечается, что беженцев привозят автобусами и размещают в Ростовской области, где на фоне происходящего ввели режим повышенной готовности.

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