Пока вы  в маске: будущее коронавируса после «омикрона»

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Вирусолог предупредил об эволюции коронавируса

Коронавирус продолжит свою эволюцию и в дальнейшем сможет инфицировать ещё больше людей. Такое предположение сделал в интервью радио Sputnik член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, уханьский вирус был несовершенным и поражал преимущественно пожилых людей. Новые штаммы приспособились к человеческой популяции и теперь способны инфицировать широкие слои населения любого возраста. "Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", — объяснил Чумаков.

Врач описал симптомы повторного заражения омикроном

При повторном заражении омикрон-штаммом коронавируса человек будет чувствовать себя усталым и разбитым. Симптомы заражения южноафриканским вариантом вируса описал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов, сообщает Life. «Они [повторно заболевшие пациенты] не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдом — это повторное заражение омикроном», — сказал врач.

Врач перечислила «запрещенные» для переболевших COVID-19 напитки

Некоторые напитки мешают организму восстановиться после перенесенного коронавируса. Об этом предупредила в интервью врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает радио Sputnik. По словам специалиста, переболевшим COVID-19 стоит ограничить употребление чая, кофе, газировки и магазинных соков. «После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепкого кофе и черного чая, отдавая предпочтение воде. Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это дома», — пояснила Дюваль.

Названы шесть длительных симптомов омикрон-штамма

Британские врачи назвали шесть длительных симптомов омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет Express со ссылкой на результаты исследования британских ученых из организации Zoe COVID Symptom Study. Специалисты отметили, что некоторые из симптомов способны сохраняться очень долго. Так, в списке оказались «ковидные пальцы» — красный, фиолетовый или синеватый цвет пальцев ног, сопровождающийся зудом или волдырями у зараженных омикрон-штаммом. При этом такой симптом характерен и для других вариантов коронавируса. Кроме того, врачи отметили, что при омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Другой симптом — сухость кожи, похожая на экзему, на шее и груди.

В Оперштабе разъяснили новые правила для больных COVID-19 и контактных лиц