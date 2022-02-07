В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Врач описал симптомы повторного заражения омикроном

При повторном заражении омикрон-штаммом коронавируса человек будет чувствовать себя усталым и разбитым. Симптомы заражения южноафриканским вариантом вируса описал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов, сообщает Life.

Врач описал симптомы повторного заражения омикроном
Фото: ReutersReuters

«Они [повторно заболевшие пациенты] не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдом — это повторное заражение омикроном», — сказал врач.

Он добавил, что переболевшим новой мутацией вируса не стоит расслабляться, так как можно подхватить вирус повторно. Даже после легкого течения COVID-19 может возникнуть постковидный синдром, подчеркнул доктор медицинских наук.

По его словам, эволюция основных проявлений COVID-19 состоит из четырех стадий. Медик объяснил, что сначала у пациентов с коронавирусом была тяжелая пневмония, затем — кишечная форма инфекции. Сейчас болезнь приобрела форму ОРВИ, а на четвертой стадии она перейдет в синдром хронической усталости, как уже случилось у некоторых пациентов.

Ранее врач Евгений Тимаков в беседе с «Лентой.ру» рассказал о самых болезненных симптомах омикрона. По его словам, ими являются боли в горле, сильная головная боль и боли в животе.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители