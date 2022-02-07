Врач описал симптомы повторного заражения омикроном

«Они [повторно заболевшие пациенты] не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдом — это повторное заражение омикроном», — сказал врач.