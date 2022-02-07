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1 час назад

Вирусолог заявил, что после «омикрона» коронавирус станет более заразным

Коронавирус продолжит свою эволюцию и в дальнейшем сможет инфицировать ещё больше людей. Такое предположение сделал в интервью радио Sputnik член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, уханьский вирус был несовершенным и поражал преимущественно пожилых людей. Новые штаммы приспособились к человеческой популяции и теперь способны инфицировать широкие слои населения любого возраста.

Вирусолог предупредил об эволюции коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы, — объяснил Чумаков.

В результате развития коронавируса появился «омикрон», он является настолько заразным, что пробивает иммунитет детей. Дальнейшая эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, полагает учёный. Возбудитель COVID-19 может стать ещё заразнее, но при этом потеряет способность причинять серьёзный вред человеку.

Ранее Роспотребнадзор заметил тенденцию к стабилизации ситуации с COVID.
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