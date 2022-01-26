Пока вы в маске: главный симптом коронавируса исчез

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Главный симптом коронавируса исчез у половины пациентов с «омикрон»-штаммом

Андрей Поздняков, инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», в рамках беседы с изданием «Лента.ру» рассказал о том, что на повышенную температуру тела жалуются не более половины пациентов, у которых диагностирован «омикрон»-штамм COVID-19. Отмечается, что данный симптом остаётся одним из основных для коронавирусной инфекции, однако перестаёт быть самым частым. «То, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия, при «омикрон»-варианте встречается достаточно редко — по сравнению с «дельтой» количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз. Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и всё больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нём как о чём-то укладывающемся в разумные законы», — Андрей Поздняков, инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Cell Research: Восемь противовирусных препаратов эффективны против "омикрона"

Восемь противовирусных препаратов, которые ранее применялись в борьбе с другими штаммами коронавируса, показали свою эффективность против "омикрона". К такому выводу пришли ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете, исследование которых опубликовано в журнале Cell Research. Специалисты выяснили, что "омикрон", как и другие мутации, чувствителен к восьми препаратам. Среди них EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

В Центре имени Гамалеи назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Ленте.ру". По мнению специалиста, страна может оказаться на плато по коронавирусу через две недели. При этом сам период способен продлиться долгое время. "По крайней мере, это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно", – сообщил вирусолог.

Минздрав выпустил памятку для граждан с лёгкой формой COVID-19

Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и лёгкой формой течения COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава. Из памятки следует, что привитым или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте на инфекцию и отсутствии симптомов лечение не требуется. Привитым или переболевшим с симптомами ОРВИ при сохранении температуры выше 38 градусов более двух дней необходимо позвонить 122. При ухудшении состояния — в скорую помощь. Непривитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить 122 или в поликлинику.

Оперштаб разъяснил новые правила оформления карантина по COVID