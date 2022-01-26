Оперштаб разъяснил новые правила оформления карантина по COVID

Новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до семи дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Срок карантина с 14 до семи дней сокращен для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта», – сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
При этом если контактировавшему с заболевшими COVID-19 гражданину был оформлен больничный и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его закрытие произойдет 27 января автоматически. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу с 28 января. Если больничный был оформлен после 21 января, он будет закрыт на седьмой день.
В сообщении указано, что больничный по карантину всегда закрывается дистанционно без прихода в поликлинику или визита врача и автоматически направляется работодателю.
«Решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 26 или 27 января по решению школы. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по COVID с 14 до семи дней, оно вступило в силу.