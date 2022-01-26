Самый частый симптом коронавируса исчез у половины пациентов с омикроном

Андрей Поздняков , инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», в рамках беседы с изданием « Лента.ру » рассказал о том, что на повышенную температуру тела жалуются не более половины пациентов, у которых диагностирован «омикрон»-штамм COVID-19. Отмечается, что данный симптом остаётся одним из основных для коронавирусной инфекции, однако перестаёт быть самым частым.

То, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия, при «омикрон»-варианте встречается достаточно редко — по сравнению с «дельтой» количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз. Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и всё больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нём как о чём-то укладывающемся в разумные законы». — Андрей Поздняков, инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».