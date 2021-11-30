Пока вы в маске: назван единственный способ защиты от нового штамма COVID-19

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Мясников рассказал о единственном способе защиты от нового штамма COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал о единственном существующем на данный момент способе защиты от нового омикрон-штамм COVID-19. «Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», - сказал медик.

Раскрыто влияние омикрон-штамма на течение COVID-19

При омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше, чем при других вариантах, из-за большого количества мутаций. Благодаря этому у организма есть больше времени для выработки иммунитета. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что большое количество мутаций не означает, что болезнь будет проходить тяжелее. «Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу — прим. «Ленты.ру»), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие», — пояснил Гинцбург. По его словам, если этот процесс будет происходить так же, как у предыдущих штаммов, то клетки памяти будут работать и защищать организм.

Скворцова рассказала, как испытала препарат от Covid 19 «МИР 19» на себе

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что приняла участие в испытаниях препарата «МИР-19». Она отметила, что пробует все, что разрабатывает агентство, сообщает Газета.ru. Скворцова использовала препарат после контакта с инфицированным коронавирусом, чтобы не заразиться. На момент контакта человек не знал о своей болезни, но имел высокую концентрацию вируса. Ранее Скворцова заявила, что «МИР-19» будет эффективно справляться в том числе с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Гинцбург раскрыл особенности назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса будет защищать и тех, кто ранее был привит не «Спутником V», заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на соответствующий вопрос. Заместитель главы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина будет создавать иммунитет в верхних дыхательных путях.

В РФПИ назвали сроки изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона"