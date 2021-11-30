В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
34 минуты назад

Раскрыто влияние омикрон-штамма на течение COVID-19

При омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше, чем при других вариантах, из-за большого количества мутаций. Благодаря этому у организма есть больше времени для выработки иммунитета. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Раскрыто влияние омикрон-штамма на течение COVID-19
Фото: Дмитрий Лебедев / КоммерсантъДмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Он отметил, что большое количество мутаций не означает, что болезнь будет проходить тяжелее. «Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу — прим. «Ленты.ру»), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие», — пояснил Гинцбург.

По его словам, если этот процесс будет происходить так же, как у предыдущих штаммов, то клетки памяти будут работать и защищать организм. «То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», — рассказал врач.

Ранее Гинцбург назвал срок разработки новой вакцины от омикрон-штамма. По его словам, это займет не больше десяти дней. Еще полтора месяца может занять одобрение новой вакцины Минздравом, если в ведомстве «подожмут» все регуляторно-разрешительные процедуры.

Общество,Наука и техника,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители