Раскрыто влияние омикрон-штамма на течение COVID-19

При омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше, чем при других вариантах, из-за большого количества мутаций. Благодаря этому у организма есть больше времени для выработки иммунитета. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Он отметил, что большое количество мутаций не означает, что болезнь будет проходить тяжелее. «Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу — прим. «Ленты.ру»), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие», — пояснил Гинцбург.

По его словам, если этот процесс будет происходить так же, как у предыдущих штаммов, то клетки памяти будут работать и защищать организм. «То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», — рассказал врач.