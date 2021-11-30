Гинцбург раскрыл особенности назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса будет защищать и тех, кто ранее был привит не «Спутником V», заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на соответствующий вопрос.
Заместитель главы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина будет создавать иммунитет в верхних дыхательных путях.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что дополнительно привитый назальной вакциной против коронавирусной инфекции не будет распространителем вируса.