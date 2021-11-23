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Пока вы в маске: сроки испытаний назальной вакцины могут сократить после слов Путина

Семён Капранов
52 минуты назад

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Гинцбург ожидает сокращения срока испытаний назальной вакцины после слов Путина

По словам главы Центра имени Гамалеи, периоды клинических исследований по созданию новых препаратов «очень длительные». «Как подчеркнул президент, весь предыдущий опыт — оказывается, уже на 170 млн человек вакцинировано — говорит о том, что вакцина полностью безопасна. Возможно, сейчас контрольный институт свою позицию пересмотрит. Тогда сроки испытаний будут гораздо более сжатыми», — сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу». Он отметил, что клинические исследования назальной вакцины ещё не начались. При этом вопрос финансирования уже решён. Владимир Путин на прошлой неделе провёл встречу с замдиректора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. Глава государства сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Он также вызвался добровольцем для тестирования назальной вакцины.

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Эксперт Исаев сообщил о завершении четвертой волны COVID-19 в России

Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев указал, что в России завершается четвертая волна коронавирусной инфекции. Как рассказал эксперт изданию "Коммерсантъ", на это указывают данные ПЦР-тестирования. Исаев пояснил, что эксперты определяют завершение волны по отношению количества положительных проб на общее число ПЦР-анализов. Четвертая волна COVID-19 в России, по оценке эксперта, оказалась самой короткой. Он указал, что ее подъем произошел в середине сентября, пик - в октябре, спад - во второй половине ноября.

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Иммунолог назвала опасной прививку при высоком уровне антител

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина заявила, что вакцинация людей с высоким титром COVID-антител, оставшихся после перенесённой болезни или прививки, может привести к обратной реакции. По словам эксперта, это может привести к тому, что защита перестанет работать. Об этом сообщает URA.RU. "Это будет чрезмерная стимуляция продукции антител. Приведёт это к тому, что возникнет механизм, который снизит эту продукцию. Есть клетки памяти, которые всё видят и при определенной активации продуцируют антитела. Они либо станут выше, либо образование антител будет нарушено", — поделилась иммунолог.

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Вирусолог рассказал о точном способе подтвердить выздоровление от коронавируса

Сергей Нестеров, вирусолог и доктор биологических наук рассказал радио Sputnik о точном способе, который поможет подтвердить полное выздоровление от COVID-19. По словам Нестерова, стандартный отрицательный ПЦР-тест нельзя считать гарантией выздоровления от коронавируса. «Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Оттуда, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может оказаться в легких, в крови, в кишечнике», — заявил эксперт. По его мнению, следует сдавать ПЦР два раза с интервалом примерно в три дня. А когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, можно проверить ПЦР в крови. Это станет дополнительной гарантией, что коронавируса в организме нет.

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Роспотребнадзор разработал новый экспресс-тест на коронавирус

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус. Как сообщает газета «Известия», он будет более точным при наличии новых мутаций в геноме патогена. Поясняется, что реагенты работают на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP), которая выявляет одновременно два участка генома вируса. Если в одном из них произойдет мутация, то тест-система сможет зафиксировать второй, который останется прежним. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, это резко снижает вероятность ложноотрицательного результата.

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Общество,Видео,Денис Логунов,Наталья Калинина,Сергей Нестеров,Андрей Исаев,Владимир Путин,Роспотребнадзор,ИА Sputnik,РИА Новости,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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