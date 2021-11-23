Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
По словам главы Центра имени Гамалеи, периоды клинических исследований по созданию новых препаратов «очень длительные». «Как подчеркнул президент, весь предыдущий опыт — оказывается, уже на 170 млн человек вакцинировано — говорит о том, что вакцина полностью безопасна. Возможно, сейчас контрольный институт свою позицию пересмотрит. Тогда сроки испытаний будут гораздо более сжатыми», — сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу». Он отметил, что клинические исследования назальной вакцины ещё не начались. При этом вопрос финансирования уже решён. Владимир Путин на прошлой неделе провёл встречу с замдиректора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. Глава государства сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Он также вызвался добровольцем для тестирования назальной вакцины.
Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев указал, что в России завершается четвертая волна коронавирусной инфекции. Как рассказал эксперт изданию "Коммерсантъ", на это указывают данные ПЦР-тестирования. Исаев пояснил, что эксперты определяют завершение волны по отношению количества положительных проб на общее число ПЦР-анализов. Четвертая волна COVID-19 в России, по оценке эксперта, оказалась самой короткой. Он указал, что ее подъем произошел в середине сентября, пик - в октябре, спад - во второй половине ноября.
Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина заявила, что вакцинация людей с высоким титром COVID-антител, оставшихся после перенесённой болезни или прививки, может привести к обратной реакции. По словам эксперта, это может привести к тому, что защита перестанет работать. Об этом сообщает URA.RU. "Это будет чрезмерная стимуляция продукции антител. Приведёт это к тому, что возникнет механизм, который снизит эту продукцию. Есть клетки памяти, которые всё видят и при определенной активации продуцируют антитела. Они либо станут выше, либо образование антител будет нарушено", — поделилась иммунолог.
Сергей Нестеров, вирусолог и доктор биологических наук рассказал радио Sputnik о точном способе, который поможет подтвердить полное выздоровление от COVID-19. По словам Нестерова, стандартный отрицательный ПЦР-тест нельзя считать гарантией выздоровления от коронавируса. «Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Оттуда, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может оказаться в легких, в крови, в кишечнике», — заявил эксперт. По его мнению, следует сдавать ПЦР два раза с интервалом примерно в три дня. А когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, можно проверить ПЦР в крови. Это станет дополнительной гарантией, что коронавируса в организме нет.
Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус. Как сообщает газета «Известия», он будет более точным при наличии новых мутаций в геноме патогена. Поясняется, что реагенты работают на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP), которая выявляет одновременно два участка генома вируса. Если в одном из них произойдет мутация, то тест-система сможет зафиксировать второй, который останется прежним. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, это резко снижает вероятность ложноотрицательного результата.