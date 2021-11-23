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Гинцбург ожидает сокращения срока испытаний назальной вакцины после слов Путина

Говорит Москва
23 ноября

По словам главы Центра имени Гамалеи, периоды клинических исследований по созданию новых препаратов «очень длительные».

«Как подчеркнул президент, весь предыдущий опыт — оказывается, уже на 170 млн человек вакцинировано — говорит о том, что вакцина полностью безопасна. Возможно, сейчас контрольный институт свою позицию пересмотрит. Тогда сроки испытаний будут гораздо более сжатыми», — сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что клинические исследования назальной вакцины ещё не начались. При этом вопрос финансирования уже решён.Владимир Путин на прошлой неделе провёл встречу с замдиректора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Глава государства сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Он также вызвался добровольцем для тестирования назальной вакцины.

Наука,Денис Логунов,Владимир Путин,Интерфакс,
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