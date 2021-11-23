Гинцбург ожидает сокращения срока испытаний назальной вакцины после слов Путина

«Как подчеркнул президент, весь предыдущий опыт — оказывается, уже на 170 млн человек вакцинировано — говорит о том, что вакцина полностью безопасна. Возможно, сейчас контрольный институт свою позицию пересмотрит. Тогда сроки испытаний будут гораздо более сжатыми», — сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».