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Вирусолог рассказал о точном способе подтвердить выздоровление от коронавируса

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Сергей Нестеров, вирусолог и доктор биологических наук рассказал радио Sputnik о точном способе, который поможет подтвердить полное выздоровление от COVID-19.

Перечислены признаки полного выздоровления от COVID-19
Фото: Кирилл Брага / РИА НовостиКирилл Брага / РИА Новости

По словам Нестерова, стандартный отрицательный ПЦР-тест нельзя считать гарантией выздоровления от коронавируса. «Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Оттуда, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может оказаться в легких, в крови, в кишечнике», — заявил эксперт.

По его мнению, следует сдавать ПЦР два раза с интервалом примерно в три дня. А когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, можно проверить ПЦР в крови. Это станет дополнительной гарантией, что коронавируса в организме нет.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и доктор медицинских наук Елена Малинникова объяснила ложные отрицательные тесты на COVID-19. В первые трое суток после заражения тестирование не выявляет заболевание в 80 процентов случаях, заявила она.

Наука и техника,Сергей Нестеров,ИА Sputnik,
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