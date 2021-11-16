Пока вы в маске: любимый напиток россиян оказался мощной защитой от COVID-19

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Регулярное употребление кофе снижает риск заражения коронавирусом

Исследователи провели научную работу. Результаты показали, что у людей, которые употребляют несколько чашек напитка в сутки, сокращается риск инфицирования почти на 10% по сравнению с теми, кто не пьет кофе. «Потребление кофе благоприятно коррелирует с биомаркерами воспаления, такими, как СРБ, интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли I, которые также связаны с тяжестью и смертностью от COVID-19», — отмечается в исследовании. Также кофе снижает вероятность развития воспаления легких у пациентов в возрасте старше 60 лет.

Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации

C 16 ноября в России можно будет получить в многофункциональных центрах бумажные сертификаты о прохождении вакцинации против SARS-CoV-2. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает РБК. На бумажный сертификат могут претендовать также переболевшие COVID-19 и те, у кого есть медотвод к вакцинации. Услуга будет актуальной для тех граждан, которые по каким-либо причинам не зарегистрированы на портале "Госуслуги", поэтому не могут распечатать полученный на сервисе сертификат о прививке.

Мелик-Гусейнов: повторное заболевание COVID-19 иногда переносится тяжелее

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил на своей странице в сети Instagram, что повторное заболевание коронавирусом может переноситься тяжелее. Такие выводы были сделаны после изучения международных исследований. «Через 12 месяцев после легкого или бессимптомного заболевания специфические В-клетки памяти имеют лишь 51,2% человек к Уханьскому штамму вируса и около 16,2% к «Дельте», — отметил Мелик-Гусейнов. По его словам, исходя из исследований, нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. А избегать нового инфицирования стоит даже тем людям, которые перенесли COVID-19, так как иногда повторное заболевание переносится тяжелее.

В Минздраве уточнили сроки действия QR-кодов для переболевших после вакцинации

QR-код для вакцинированных от коронавируса россиян, которые заболели, будет действовать полгода после перенесенного COVID-19. Это следует из приказа Министерства здравоохранения России, который утверждает форму сертификата вакцинации от COVID-19, он опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, если человек и привился, и переболел COVID-19, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события». В приказе Минздрава сказано, что после прививки от коронавируса QR-код действителен год, после болезни — полгода. Ведомство уточнило, что при положительном ПЦР-тесте у вакцинированного его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать QR-код на полгода о перенесенной болезни.

Предсказание коронавируса нашли в романе Достоевского