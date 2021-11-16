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Художник Шемякин нашел предсказание коронавируса в романе Достоевского

Газета.Ru
41 минуту назад

Художник Михаил Шемякин заявил, что писатель Федор Достоевский в своем романе "Преступление и наказание" предсказал пандемию коронавируса. Об этом сообщает "Пятый канал". Накануне Шемякин представил свою новую инсталляцию в Московским доме писателя.

Предсказание коронавируса нашли в романе Достоевского
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Это сон Раскольникова, когда он уже находится на каторге. И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума. И вот эта сложнейшая иллюстрация, которая у меня во всю стену в музее Достоевского на инсталляции", - заявил художник.

Речь идет о третьем сне Родиона Раскольникова - о "моровой язве", "трихинах" и конце света. Тогда, как снилось герою, из-за роста заболеваемости люди оставили "самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться". Михаил Шемякин — советский, американский и российский художник, скульптор, лауреат Государственной премии Российской Федерации.

В 1971 году эмигрировал из СССР во Францию после арестов выставок, конфискаций работ и принудительного лечения в психиатрических больницах. С 1981 года жил в Нью-Йорке, позже снова вернулся во Францию. Несколько лет назад Шемякин встретился с президентом Владимиром Путиным и показал главе страны его черно-белую фотографию в молодости.

Художник подарил одну из книг Путину со словами: "Мы с вами в этой книжке вместе". Открыв ее, Путин увидел свою старую фотографию и очень удивился. Он спросил, откуда взялось это фото. Шемякин в ответ на это сказал, что это фото было там, где "все вас помнят, как всегда, молодым и деятельным"

Общество,Михаил Шемякин,Родион Раскольников,Федор Достоевский,Владимир Путин,
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