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Власти ЕАО прокомментировали массовое увольнение медиков-антиваксеров

Ювелина Бернст
46 минут назад

Освободить занимаемую должность из-за нежелания вакцинироваться - это законное право человека. Об этом, как передает РИА «Новости», заявили в департаменте информполитики губернатора и правительства Еврейской автономной области (ЕАО), комментируя информацию о массовом увольнении медиков в одной из больниц.

Власти ЕАО прокомментировали массовое увольнение врачей скорой
Фото: ТАССТАСС

«Во всех отделениях ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» привиты 90% сотрудников. Ни о каких «27 врачах в Облучье» не может быть и речи», - сказали в ведомстве.

В департаменте отметили, что среди решивших уволиться из-за нежелания прививаться от коронавируса сотрудников скорой помощи - восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные - уборщицы и водители, всего 26 человек.

Еще 12 врачей скорой отказались прививаться и уволились в ЕАО

В аппарате губернатора согласились с главврачом областной Станции скорой медицинской помощи Владиславом Коганом, который заверил, что в Облученском районе достаточно медперсонала. По словам главврача, при необходимости они будут перераспределены по территории, чтобы обеспечить население своевременной медицинской помощью.

Из-за нежелания сделать прививку от коронавируса коллектив двух филиалов «скорой» Облучья и Пашково в ЕАО написал заявления на увольнение. Медики также подали заявления в прокуратуру из-за принуждения вакцинироваться. Они объяснили, что все подрабатывают в ковидном госпитале, поэтому у них есть иммунитет.

Общество,Владислав Коган,Генпрокуратура РФ,
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