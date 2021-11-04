Из больницы ЕАО уволился коллектив скорой из-за нежелания прививаться

Сотрудники медицинской скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявление об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислава Когана.

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Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, в области с 15 ноября по 15 декабря необходимо привить от COVID-19 80% коллектива. Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от вакцинации без медотвода,

Из-за нежелания вакцинироваться уволились все 15 сотрудников скорой.

«Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался», - объяснил один из сотрудников скорой.

Медики перестанут работать с 15 ноября, говорится в заявлении от имени Коган на странице департамента здравоохранения ЕАО в Instagram

«Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», - говорится в сообщении.