Пока вы в маске: скандального президента заподозрили в массовых убийствах из-за СOVID-19

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Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за коронавируса – СМИ

Комиссия сената Бразилии рекомендовала выдвинуть против президента страны Жаира Болсонару и еще почти 70 чиновников обвинения в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19. В частности, в связи с действиями по борьбе с пандемией. Об этом сообщает телеканал CNN. Согласно проекту доклада по расследованию конгресса, с которым ознакомились журналисты, бразильский лидер и ряд других госслужащих обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. "Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения... Таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со смертью бразильцев", – говорится в документе.

В Коммунарке описали типичного госпитализированного пациента с COVID

Чаще всего в России госпитализируют пациентов с COVID-19 старше 50 лет, у которых есть как минимум одна хроническая болезнь. Так врач Василий Купрейчик, который работает в больнице № 40 в Коммунарке, описал типичного пациента на своей странице в Facebook. «Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее», — написал он в социальной сети. Врач добавил, что среди госпитализированных россиян стало больше молодых, потому что вирус адаптируется к организму человека. При этом летальные исходы для этой группы людей остаются редкостью.

Врач назвал причины для получения постоянного медотвода от вакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в каком случае россиянам могут дать постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. По его словам, нельзя прививаться, если у пациента наблюдаются серьезные аллергические реакции на предыдущие вакцинации, пишет URA.RU. Медик объяснил, что во всех инструкциях к вакцинам указано немного оснований для выдачи медотвода, однако они есть. Причинами для получения этого документа Болибок назвал анафилактический шок на предыдущие вакцинации этим или другим препаратом, коллаптоидные реакции (падение в обморок в ходе процедуры) и отек Квинке, возникающий на введение препарата.

Россия тратит на борьбу с COVID-19 около 3,6 млрд рублей в день

Россия тратит около 3,6 млрд рублей в день на борьбу с пандемией COVID-19, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что эти расходы приходятся на рост числа заболеваний — во время спада тратят меньше денег. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации по коронавирусу. «В среднем у нас на COVID в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 млрд рублей в день», — передало РИА «Новости» слова Силуанова в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога». Сейчас Минфин готовится попросить у правительства дополнительное финансирование борьбы с COVID-19 более чем на 50 млрд рублей, добавил Силуанов.

Найден способ предсказать течение COVID-19 у пациента